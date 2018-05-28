وزير النقل يوجه بإضافة خدمة "واي فاي" في القطارات

كتب- أحمد نجيب:

ترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال الجمعية العامة للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية.

وصرح وزير النقل، بأنه خلال جرت خلال الجمعية المصادقة على تقرير مجلس إداراة الشركة عن العام المالي المنتهي 2017، والمصادقة على قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، جرى عرض للموازنة المالية التخطيطية لأنشطة الشركة لعام 2018، وعرض الخطة المستقبلية لتطوير الشركة وكذلك اعتماد تشكيل مجلس الإدارة.

وأضاف عرفات، أن إيرادات الشركة في عام 2017، بلغت 129.4 مليون جنيه، مقابل 88.2 مليون جنيه في عام 2016، وحقق نشاط قطار النوم عام 2017 أعلى نسبة زيادة في الإيرادات (94%) مقارنة بإيرادات الأنشطة الأخرى نتيجة لتعديل مواعيد حجز قطارات النوم أدى إلى تشغيل من قطارين لثلاثة يوميا بدلا من قطار واحد.

ولفت الوزير إلى أن هناك زيادة في عدد الركاب المصريين لم تحدث منذ نشأة عربات النوم، ونقلت الشركة خلال عام 2017 عدد (285.8) ألف راكب مصري بنسبة زيادة 46% مقارنة بعام 2016 بمتوسط (24) ألف راكب / الشهر بجانب زيادة أعداد الركاب الأجانب إلى (52.6) ألف راكب بنسبة زيادة 49.6% مقارنة بعام 2016 ومتوسط (4333) راكب / الشهر.

ووجه وزير النقل خلال اجتماع الجمعية بإدخال خدمات جديدة مثل إدخال خدمات الواي فاي (wi fi) في القطارات والبحث عن أساليب جديدة للتسويق لمنتجات الشركة وجذب مزيد من الركاب عن طريق الاستمرار في تحسين الخدمات المقدمة بحيث تكون على أعلى مستوى فندقي بما يساهم في زيادة إيرادات الشركة.