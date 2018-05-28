"مصر للسياحة": 90% نسبة الإشغالات قبل رمضان

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال رشاد رفاعي، رئيس شركة مصر للسياحة، إن انخفاض مستوى سعر المنتج السياحي المصري يحتمل الخطأ والصواب، ويكمن الصواب في أنه يأتي بعدد سياح أكثر، والخطأ ينحصر في عدم تقديم الخدمة الكاملة بل تقدم على قدر السعر المدفوع، منوها إلى أن بعض الدول خصوصا تركيا تقدم أسعارًا رخيصة، بعرض أسبوع بالطائرة بمبلغ من 4 ـ 5 آلاف جنيه.

وأضاف رفاعي لمصراوي، الاثنين، أن مصر للسياحة تعيش فترة رخاء ممتازة على مستوى السياحة الداخلية والخارجية وهناك جنسيات عديدة من إيطاليا وأمريكا والصين وإندونيسيا وماليزيا والعراق، فضلا عن توافد الجنسيات من أوكرانيا وإنجلترا وألمانيا في مدينة الغردقة، في حين تأتي الجنسيات العربية إلى الإسكندرية خلال شهر رمضان.

ونوه إلى أن نسبة الإشغالات بمصر للسياحة بلغت قبل شهر رمضان 90%، وهناك برامج متميزة في رمضان، بتنظيم حفلات إفطار وسحور في المطاعم والنايل كريستال وخان الخليلي، ويبلغ سعر وجبة الإفطار 350 جنيهًا، في حين يبلغ سعر وجبة السحور 250 جنيهًا شاملة الضرائب.

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت حسب مصدر بوزارة السياحة، أن إيرادات مصر من قطاع السياحة قفزت نحو 83.3 % بما يقرب من 2.2 مليار دولار في الربع الأول من العام مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنحو 37.1 %.