الخميس.. "بنحبك يا صلاح" في المركز الثقافي الروسي

كتب- محمد عاطف:

ينظم المركز الثقافي الروسي، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير، معرض الكاريكاتير المصري الروسي الثالث، بعنوان "بنحبك يا صلاح"، في التاسعة من مساء الخميس 31 مايو 2018.



وحسب بيان، اليوم الاثنين، يفتتح المعرض "ألكسي تيفانيان" مدير المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، والفنان جمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، بحضور نخبة من الفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير.



يضم المعرض مجموعة من البورتريهات الكاريكاتيرية لنجم كرة القدم اللاعب المصري محمد صلاح، كما يتناول موضوع كرة القدم؛ بمناسة إقامة كأس العالم في روسيا، ويشارك بالمعرض 30 فنانًا، منهم 8 من روسيا و22 من مصر.



ينسق المعرض الفنان فوزي مرسي، والفنان خالد المرصفي ويستمر المعرض حتى 5 يونيو 2018.