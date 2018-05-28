​شوقي يكشف موقف الطلاب الراسبين بالصف الأول الثانوي في نظام التعليم الجديد

كتبت-ياسمين محمد:

تفاعل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مع تساؤلات بعض أولياء الأمور والمعلمين، حول موقف طلاب الصف الأول الثانوي الراسبين خلال العام الدراسي الجاري، من النظام المعدل للمرحلة الثانوية المقرر تطبيقه على طلاب الصف الأول الثانوي في سبتمبر 2018، من خلال مجموعة "مؤيدو التطوير 2018" عبر تطبيق "واتس آب".

وتساءل أولياء الأمور: "هل الطلاب اللي هيرسبوا في الصف الأول الثانوي هذا العام هيطبق عليهم نظام الثانوية العامة المعدل مثل طلاب الشهادة الإعدادية؟".

وأكد الوزير أنه بالفعل سيطبق على الطلاب الراسبين بالصف الأول الثانوي هذا العام النظام المعدل للثانوية العامة "هيبقوا زي طلبة 3 إعدادي".

وتجري وزارة التربية والتعليم في سبتمبر المقبل، تعديلا على نظام المرحلة الثانوية، إذ سيكون النظام تراكميا، ويؤدي الطلاب خلال المرحلة 12 امتحانا يحتسب متوسط الأربعة الأعلى منه لتحديد المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات، ويطبق هذا النظام على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي في سبتمبر 2018​