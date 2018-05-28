برلماني عن صفقة عربات السكة الحديد الجديدة: أمل كل المصريين

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب يوسف الشاذلي، عضو لجنة النقل والمواصلات، بسؤال عبر مجلس النواب إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بخصوص تفاصيل الصفقة الجديدة لتصنيع 1300 عربة للسكة الحديد، مشيراً إلى أن هذه الصفقة أمل لكثير من المواطنين الذين عانوا لسنوات طويلة من عدم وجود تطوير ملحوظ في خطوط السكة الحديد.

وتساءل النائب عن تفاصيل الصفقة، وهل يتم توريد العربات من الخارج جاهزة أم أنه سيتم تصنيعها بالكامل هنا؟، متى تنتهي المدة المحددة لتلقي العروض الفنية والمالية من الشركات المتقدمة للصفقة؟، وما هي التكلفة التقديرية للعربات الجديدة، وكيف ستقوم الحكومة بسداد ذلك المبلغ؟ ، وما هو مصير عربات القطارات الحالية الموجودة بالخدمة والتي ستحل محلها العربات الجديدة؟

وأوضح النائب أن هيئة السكة الحديد تعاني منذ سنوات من إهمال شديد يظهر جلياً في وجود القطارات المتهالكة التي انتهى عمرها الافتراضي منذ سنوات، وتدني مستوى نظافة العربات، وعدم وجود صيانة دورية مما يؤدي لوقوع كثير من الكوارث، وتأخر في وصول الرحلات لساعات طويلة، وهو ما يؤكد ضرورة القيام بعملية تطوير شاملة وجذرية لقطارات السكة الحديد حتى تقدم خدمة لائقة للمواطنين.​