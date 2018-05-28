"التعليم" تناقش الاستعدادات النهائية للثانوية: "أرقام سرية لصناديق الأسئلة و فتح اللجان مبكرًا"

كتبت-ياسمين محمد:

عقد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل للامتحانات، من جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، عبر شبكة "فيديو كونفرانس".

وأكد حجازي على مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة العملية الامتحانية للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها، واستعدادًا لامتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2017/2018، بحضور خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وبحسب بيان صحفي، قال حجازي إن الوزارة حريصة على خروج امتحانات الثانوية العامة هذا العام بأعلى درجات الأمان والجودة، مشيرًا إلى أهمية تهيئة الأجواء ومنح الطلاب البيئة الهادئة لتأدية الامتحانات، مشددًا في نفس الوقت على ضرورة التعامل بصرامة مع الغش بكافة أنواعه.

ولفت حجازي إلى أنه سيتم وضع لافتة تنبيهية بكل لجنة توضح أن حيازة الموبايل حتى لو كان مغلقًا، يعرض حائزه للمساءلة القانونية، والشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها يعرض للحبس والغرامة.

ونبه حجازي بضرورة فتح باب المدرسة لدخول الطلاب من الساعة الثامنة والربع صباحًا، بدلًا من الثامنة وخمس وأربعون دقيقة، مشددًا على ضرورة تواجد الملاحظ داخل اللجنة قبل السماح للطلاب بالدخول، حتى يتم الانتهاء من إجراء المسح الإلكتروني بواسطة العصا الإلكترونية مبكرًا، مشددًا على التأكد من سلامة التليفون الأرضي لسهولة التواصل مع غرفة العمليات المركزية.

من جانبه قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه استكمالًا للجهود التى تتم في العمل المنظم لامتحانات الثانوية العامة، فإنه تم الانتهاء من وضع نظام جديد لغلق صناديق كراسات أسئلة الامتحانات؛ لزيادة تأمين الأوراق من خلال غلقها بـ"أفيز" مرقم.

وشرح عبد الحكم إجراءات فتح الصناديق والتعامل معها، وقال "يوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتحه، ورقم الـ"أفيز"، على أن يفتح فى موعده، مشيرًا إلى توفير صندوق طوارئ فى حالة وجود عجز في الصناديق، موجهًا مديري المديريات التعليمية بإعادة الصناديق الخاصة بكراسات امتحانات اليوم الأول، لاستكمال عملية صندقة الكراسات لليوم التالى.

وأضاف عبد الحكم أنه يتم تسليم الملاحظين ظرف مغلق يفتح داخل اللجنة وبه عدد (20) كراسة امتحان، ومحضر إثبات حالة مصاحبًا بكيفية توزيع كراسة الامتحان "النماذج الأربعة" على الطلاب، موضحًا قيام أحد الملاحظين باللجنة بمفرده بتوزيع الأسئلة على أن يتم تسليم الكراسات الزائدة مع محضر إثبات الحالة قبل انتهاء الامتحان بربع ساعة لمراقب أول الدور.

ووجه عبد الحكم بضرورة قيام مراقب الدور قبل انتهاء اليوم الأول بعمل إحصاء للجان الفرعية بعدد الطلاب الملتحقين بكل لغة بالنسبة للغة الثانية وفروعها؛ وكذلك التربية الدينية؛ لتسهيل عملية توزيع كراسات الامتحان عليهم، ومنعًا لحدوث أي أخطاء، مع مراعاة وضع المناداة الخاصة بكل لجنة فرعية عند مدخلها.

ووجه رؤساء اللجان بعقد اجتماع مع المراقبين الأوائل والملاحظين يوم السبت الموافق 2/6/2018 للتأكيد على المهام والأدوار المنوطة بهم.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل الموافق 3/6/2018، وتنتهي الأول من يوليو للعام 2018.

اقرأ أيضًا:

خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"