نائب يحذر من فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- أحمد علي:

حذر النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، من خطورة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

وقال "قلدس"، في بيان اليوم الإثنين، إن اعتماد الشباب عليها بشكل أساسي وكلي من الممكن أن يدفعهم للاستقطاب بهدف الحصول على حساب شخصي بعد فرض الضريبة، إضافة إلى أنه لا يمكن فرض ضرائب على شركة غير قائمة على الأراضي المصرية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تأتي ضمن المراكز الأولى عربيًا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك"، لافتًا إلى أن تلك المواقع لها بعض الإيجابيات من سهولة التواصل بين الأقارب في الداخل والخارج وبين الأصدقاء والأحباب، وتسهيل عملية تبادل الطلاب المحاضرات والكتب والملازم واستخدامه في تنسيق العمل الجامعي فيما بينهم، إضافة إلى مشاركة معلومات أو صور سواء كانت شخصية أو خاصة بالدراسة.​