تعطل موقع مديرية التعليم بالجيزة بسبب ضغط "نتيجة الإعدادية"

كتبت- عايدة رضوان:

تعطل الرابط المخصص للإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة نتيجة الضغط الشديد عليه عقب اعتمادها من قِبل اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة ظهر أمس .

وكان الموقع توقف عن العمل أكثر من مرة منذ ظهر أمس برغم اتاحة أكثر من لينك للاطلاع على النتيحة

وكانت المديرية أتاحت الرابط التالي: http://gizaedu.gov.eg/nat.html ، للإطلاع على النتيجة فور رفعها على الموقع الإلكتروني أمس الأحد.

واعتمد اللواء كمال الدالي، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.99%، وحددت المديرية 71 طالبًا هم الأوائل على مستوى المحافظة حصلوا على الدرجات النهائية.

وعقب إعلان النتيجة على الإنترنت، يستطيع الطلاب الحصول عليها من المدارس.

وتقدم لامتحان الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، نحو 141 ألف طالب وطالبة.​