"الأرصاد": أمطار غزيرة اليوم على جنوب الصعيد وسيناء

كتبت- سحر عزام:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن ما تردد عن سقوط أمطار غزيرة اليوم على القاهرة نتيجة انخفاض درجات الحرارة، غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "extra news" اليوم الإثنين، أن القاهرة قد تشهد بعد ظهر اليوم، سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة، مع سقوط أمطار غزيرة على جنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

وأضاف، أن الأمطار ستستمر غدًا على سيناء والبحر الأحمر، ولكن بشكل أقل حدة، لافتًا إلى انخفاض درجات الحرارة هذه الأيام، ماعدا جنوب الصعيد، الذي يشهد طقس شديد الحرارة.