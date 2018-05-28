الإسكان: بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج الأحد المقبل

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة السادات سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق الثالث من مايو الجاري وحتى السابع من ذات الشهر، في تسليم قطع الأراضي للحاجزين بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، والسابق حجزها عام 2017.

وأضاف مدبولي، في بيان له اليوم الاثنين، أنه سيتم بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا بالحي المتميز - والسابق حجزها بالقرعة العلنية بتاريخ 25 أكتوبر 2017 - في العاشر من يوليو.

ومن جانبه، قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: "سيتم تسليم قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن"، بمنطقة (A)، من 1 : 40، يوم الأحد 3/6/2018، والقطع من 41 : 54، يوم الاثنين 4/6/2018، وقطع الأراضي بمنطقة (B) من 1 : 40، يوم الثلاثاء 5/6/2018، والقطع من 41 : 86، يوم الأربعاء 6/6/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 7/6/2018، لمن تخلف عن الاستلام".

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، أنه من المقرر تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا بالمجاورة 2، من 1 : 40، يوم الأحد 10/6/2018، والقطع من 41 : 79، يوم الاثنين 11/6/2018، وقطع الأراضي بالمجاورة 5، من 1 : 25، يوم الثلاثاء 12/6/2018، فيما تم تخصيص يوم الأربعاء 13/6/2018، لمن تخلف عن الاستلام.

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