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رئيس نقابة العاملين بـ"كهرباء شمال" بعد فوزه :مكتبى مفتوح أمام جميع زملائي

08:52 ص الإثنين 28 مايو 2018
رئيس نقابة العاملين بـ"كهرباء شمال" بعد فوزه :مكتبى مفتوح أمام جميع زملائي

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال هشام فؤاد رئيس نقابة العاملين بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المنتخب ، إن إنتخابات اللجان النقابية بمختلف قطاعات وإدارات الشركة المختلفة شهدت تنافسا محترما وشريفا بين مختلف المتنافسين، مشيدا بالمجهود الكبير الذى بذله المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ونواب وقيادات الشركة أيضا.

وأضاف فؤاد في تصريحات لمصراوي، أنه نجح فى الحصول على معظم أصوات العاملين فى الشركة دون تدخل أو مساندة أحد، على الرغم من عدم قيامه بتعليق لافتات أو دعايا فى الفروع، مؤكدا أنه كان معتمد على الله ثم الوعى والحب والوفاء من إخوتى وزملائي ولم يخذلونى.

وأكد أنه حصل على 4200 صوت بنجاح كاسح عن منافسه، وذلك وفقا لما أظهرته النتائج النهائية للانتخابات، على الرغم من وجود بعض المؤامرات والاشاعات غير الصحيحة بالمرة، منوها بأن مكتبه سيظل مفتوح أمام جميع زملائه، وذلك للمساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل المختلفة سواء كانت عامة أو شخصية فهذا المنصب لكم وبكم وكل ما أوتيت من ثقه وقوه فهي بفضلكم .

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