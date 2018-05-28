وزير الآثار السابق: بناء الصين لتمثال "أبوالهول" خير دعاية للسياحة المصرية

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، إن قيام دولة الصين ببناء تمثال يضاهي "أبوالهول" يعد خير دعاية مجانية لمصر، وهذا يدل على ولع وشغف الصينيين بالحضارة المصرية القديمة وتأثيرها على العالم أجمع.

وأكد الدماطي لمصراوي الأحد، أن الحضارة المصرية لها تأثير كبير على شعوب العالم حتى وصلت لتبنيها بداخلهم والسير على نهجهم، لافتا إلى أن بناء التمثال أمر جيد ولا داعي لهدمه لأنه يساعد على الترويج للسياحة والثقافة المصرية في دولة كبيرة مثل الصين.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تقوم بها الصين بنسخ تمثال أبوالهول المصري، وذلك بعد أن قامت السلطات الصينية منذ عامين بهدم نسخة منه، بعد اعتراض الحكومة المصرية آنذاك نظرا للضرر الذي أصاب التراث الثقافي الوطني.

وأوضح الدماطي، أنه لا داعي للمطالبة بهدم التمثال بل يجب تركه لأنه يساعد على الترويج للسياحة المصرية بل يزيد من إقدام الصينيين على زيارة التمثال الأصلي في مصر مما يعد خير دعاية لمصر دون جهد أو تكلفة مالية.

يذكر أنه في عام 2014، قدمت للحكومة المصرية، شكوى إلى منظمة اليونسكو ضد الصين لإبلاغها بما قامت به الصين ببناء هذه النسخة من تمثال أبو الهول مما يعد مخالفة للقوانين والملكية الفكرية.

اقرأ أيضًا:

خلي رمضانك مصراوي.. وشاهد كل مسلسلات رمضان 2018 "قبل أي حد"