"أبو تريكة" يتصدر "تويتر" بعد تعليقه على أزمة الأهلي وآل الشيخ

كتب- محمد قاسم:

تصدر هاشتاج "#تريكة_أسطورة_عربية" ، قائمة الأكثر تدوينا خلال الساعات القليلة الماضية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما نشر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المعتزل، 4 تدوينات عبر حسابه حول أزمة تركي آل شيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية بمجلس إدارة النادي الأهلي.

وجاء هاشتاج "#أبوتريكة_ خط أحمر" في المرتبة الثانية.

وفي الأربع تدوينات اقترح "أبو تريكة" فتح حساب بنكي، لرد جميع المبالغ التي قدمها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إلى النادي الأهلي خلال الشهور الماضية.

وكان آل الشيخ، ذكر أنه دفع 260 مليونًا جنيه للنادي الأهلي طيلة الـ5 شهور الأخيرة التي حصل خلالها على الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، بعدما توترت علاقته بمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وقال أبو تريكة: "لنساهم معا في محو الحزن والألم الذي أصابنا جميعا جراء الأمور الأخيرة. ومن هنا أعلن تنازلي عن جميع مستحقاتي القديمة لدى النادي على أن توضع في هذا الحساب".

كانت تدوينات نجم الأهلي السابق، أثارت موجة كبيرة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعته لتصدر قائمة الأكثر تدويناً خلال الساعات الماضية بـ"وسمين" حملا عنوان "#أبو_تريكة_عميل_قطر"، والآخر "#تريكة_أسطورة_عربية".

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