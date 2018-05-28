جامعة عين شمس: إصدار 8 آلاف وثيقة "أمان" للعاملين بالمستشفيات الجامعية

كتب- محمد قاسم:

صرح محمود المتيني عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، بأن الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة تطلب إصدار وثائق أمان للعاملين بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح المتيني، في بيان صحفي مساء أمس الأحد، أن إصدار هذه الوثائق يأتي تماشيا مع توجهات رئيس الجمهورية في تحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي للعاملين وأسرهم ويطبق مبدأ المسئولية الاجتماعية لمستشفيات جامعة عين شمس باعتبارها مؤسسات خدمية في المقام الأول، كما يضمن تحسين بيئة العمل بمنظومة مستشفيات عين شمس الجامعية.

وأكد المتيني أن عدد المستفيدين من تلك الوثائق يتجاوز 8 آلاف عامل سواء من العاملين بعقود يومية أو المؤقتين أو المعينين وهو ما يسهم في توسيع قاعدة الاستفادة لمختلف الشرائح الوظيفية ويضمن حياة كريمة للعاملين وأسرهم.

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