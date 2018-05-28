زميل "علي لطفي" بمجلس الشورى: "جمع بين العلم والسياسة"

كتبت - هند الشامي:

قال النائب الأسبق المهندس أحمد فواد عشماوي، إن الراحل علي لطفي، رئيس مجلس الشورى الأسبق، كان زميلاً عزيزاً بمجلس الشورى وقامة اقتصادية نادرة.

وأضاف عشماوي، في تصريح خاص لـ مصراوي، أن "لطفي" جمع بين السياسة والعلم وله تقديره واحترامه على الصعيد الدولي.

يذكر أن الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق، وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر ناهز 83 عامًا.

وشغل الدكتور علي لطفي منصب رئيس وزراء مصر من سبتمبر 1985 حتى نوفمبر 1986، ثم تولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989.

وعمل "لطفي" أستاذًا ورئيسًا لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، كما تولى منصب وزير المالية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غداً بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

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