برلماني: "لطفي" أدار الحكومة في مرحلة حرجة بتاريخ مصر

كتبت - هند الشامي:

قال النائب الوفدي محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فترة رئاسة الراحل علي لطفي للحكومة، كانت من أكثر المراحل الحرجة في تاريخ مصر، وشهدت حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، ورغم ذلك أدار البلاد في هذه الظروف بشكل جيد.

وتوفي الدكتور علي لطفي مساء اليوم الأحد، بمستشفى دار الفؤاد عن عمر ناهز 83 عاما.

وأشاد "فؤاد" في تصريحات لمصراوي، بخبرات "لطفي" الاقتصادية، خاصة في مجالات التمويل في الدول النامية، ومؤشرات التنمية والتصنيع.

وشغل الدكتور علي لطفي منصب رئيس وزراء مصر من سبتمبر 1985 حتى نوفمبر 1986، ثم تولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989.

وعمل "لطفي" أستاذًا ورئيسًا لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، كما تولى منصب وزير المالية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غداً بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

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