"القابضة للمطارات": تنفذ مشروع علاج أسر العاملين قبل نهاية العام

كتب - طه عبيد:

قررت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية الإسراع في إجراءات تنفيذ مشروع علاج لأسر العاملين بالشركة، والشركات التابعة لها، وذلك بعد الإعلان عن مناقصة عامة للشركات المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية للعاملين.

وقال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه تم الموافقة على تنفيذ مشروع متكامل لتقديم خدمات الرعاية الطبية لأسر العاملين، الذين لهم حق الحصول على الرعاية الطبية لهم ولأسرهم، ويصل عددهم نحو 10 آلاف موظف للمرة الأولى منذ إنشاء الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أنه تم طرح مشروع العلاج في مناقصة عامة، وتم فيها توضيح كافة الشروط المطلوبة في الشركات التي ستتقدم للمناقصة بمظاريف مغلقة، ليتم بعدها فتح المظاريف، واختيار أفضل العروض المناسبة للشركة، ومن المقرر أن يتم تطبيق العلاج الأسري قبل نهاية العام الحالي.

​