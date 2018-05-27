وزيرة السياحة تقدم 4 مطالب لعضو البرلمان الألماني

كتب ـ يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الأحد، مع ألكسندر رضوان عضو البرلمان الاتحادي الألماني، بحضور السفير الألماني بالقاهرة، والمستشار الاقتصادي للسفارة، وذلك في مقر الوزارة بالعباسية‪.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أن السوق الألماني يأتي على رأس الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر في الوقت الحالي، واستعرضت المؤشرات الإيجابية للسياحة المصرية في الربع الأول لعام 2018، وكذلك التحسن الملحوظ الذي شهده العام الماضي.

‎وأشارت وزيرة السياحة خلال اللقاء إلى جهود الوزارة في المرحلة الحالية، فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، وما تقوم به الوزارة فيما يخص جودة الفنادق بما يكفل تماشيها مع المعايير الدولية، مؤكدة على التنسيق الدائم بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المعنية للنهوض بالقطاع السياحي.

وطالبت وزيرة السياحة، الحكومة الألمانية فيما يخص دراسة مساواة مصر بباقي المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد والتي تحددها الحكومة الألمانية جغرافيًا، مشيرةً إلى أنه من الصعب فرض 27 يورو على السائح الألماني إلى مصر بينما يتم فرض 7 يورو على المسافر إلى دول أخرى مجاورة مما يحدث نوعًا من الصعوبة في المنافسة، ورفع حظر السفر المفروض على مدينة طابا، ودراسة إنهاء التحذير الخاص للشركات الألمانية بالطيران على ارتفاع أقل من 26 ألف قدم فوق منطقة جنوب سيناء، وذلك لتنشيط السياحة إلى هذه المنطقة.

وبحثت وزيرة السياحة سبل التعاون مع الجانب الألماني في مجال التدريب المهني والفني ونقل الخبرات الألمانية إلى القطاع السياحي المصري.

وأكدت على اهتمام الوزارة في المرحلة الحالية بملف التدريب، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع إستراتيجية متكاملة للتدريب بعد دراسة احتياجات سوق العمل، حيث تكفل هذه الإستراتيجية رفع كفاءة العاملين بالقطاع السياحى، لخلق كوادر قادرة على تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائح بالمنشآت السياحية، وذلك لتحقيق جودة الخدمة وبدوره التنافسية للمقصد المصرى، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص، من خلال الاتحاد المصري للغرف السياحية، في هذا الملف.