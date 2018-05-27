"مصر للطيران": 12 رحلة إضافية لنقل مشجعي المنتخب إلى روسيا

كتب - طه عبيد:

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تشغيل 12 رحلة إضافة بخلاف الـ 3 رحلات المنتظمة أسبوعيا لنقل الجماهير المصرية إلى روسيا؛ لموازرة المنتخب الوطني في مبارات كأس العالم.

وقال "مسلم" على هامش حفل إفطار وزارة الطيران المدني، اليوم الأحد: "سيتم تشغيل رحلات خاصة، ودراسة تكثيف الرحلات في فترة كأس العالم حال زيادة الطلب من جانب المشجعين المصريين الراغبين في مؤازرة المنتخب في هذا المحفل الرياضي الدولي".

وأشار إلى توفير جميع تسهيلات السفر اللازمة لبعثة المنتخب الأول لكرة القدم خلال رحلته إلى روسيا، باستخدام أحدث طرازات مصر للطيران المنضمة للأسطول حديثًا البوينج B737-800 NG، التي تتمتع بأعلى مستويات الرفاهية لنقل الفريق في جميع رحلاته الخارجية.​