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وزير التعليم العالي ناعياً علي لطفي: قدم لمصر الكثير

11:20 م الأحد 27 مايو 2018
وزير التعليم العالي ناعياً علي لطفي: قدم لمصر الكثير

الدكتور خالد عبدالغفار

كتبت- داليا شبل ومحمد قاسم:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، والذي وافته المنية اليوم الأحد.

وقال "عبد الغفار" في بيان اليوم، إن "لطفي قدم لمصر الكثير".

وشغل الدكتور علي لطفي منصب رئيس وزراء مصر من سبتمبر 1985 حتى نوفمبر 1986، ثم تولى منصب رئيس مجلس الشورى حتى عام 1989.

وعمل "لطفي" أستاذًا ورئيسًا لقسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، كما تولى منصب وزير المالية.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة غداً بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

خالد عبدالغفار التعليم العالي البحث العلمي علي لطفي جامعة عين شمس

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