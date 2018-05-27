"الوزراء": 37% معدل التنفيذ في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة

القاهرة - (أ ش أ):

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للحي الحكومي الجاري إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والاتصالات، والنقل، والتخطيط، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، اطمأن رئيس الوزراء على سير العمل بمختلف المواقع داخل الحي الحكومي، مجددًا التأكيد على أن هدف الحكومة من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يصاحبه عملية تطوير شاملة لأسلوب وآليات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة تطبق أحدث نظم الإدارة الحديثة، إلى جانب توفير مناخ أفضل لمختلف العاملين سعيًا لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية المتوافرة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وشدد رئيس الوزراء، بحسب بيان لمجلس الوزراء، على ضرورة الاهتمام بمختلف التجهيزات الفنية في الحي الحكومي، وفقًا للمعايير الدولية في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عرضًا حول نسب ومعدلات التنفيذ المتعلقة بالحي الحكومي، الذي يقام على مساحة 500 فدان ويضم مباني لمختلف الوزارات ولرئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى مباني لبعض الهيئات والجهات التابعة لعدد من الوزارات.

وذكر رئيس الهيئة، أن متوسط معدلات التنفيذ قد وصلت إلى حوالي 37% من خلال 12 شركة مقاولات مصرية.

من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط تقريرًا حول جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات لتحديد احتياجات ومتطلبات كل جهة.

وجرى الإشارة إلى أن عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستتم على مرحلة واحدة لمختلف الوزارات على أن يلي ذلك انتقال الهيئات والجهات التابعة للوزارات.