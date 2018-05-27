رئيس الوزراء يكلف "الري" بتطهير جميع المصارف والترع

القاهرة - (أ ش أ):

كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الموارد المائية والري بمراجعة كافة المآخذ والمصارف على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بوزير الري وعدد من قيادات الوزارة ورئيس جهاز الخدمة الوطنية، اليوم الأحد، الوزير بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة قيام وزارة الري بالتأكد من تنفيذ المواصفات والضوابط الواردة بالقانون، وعدم وجود أي مخالفات مع إدخال تعديل على قانون الري يتضمن نصًا يؤكد على أن جميع المآخذ والمصارف هي مسؤولية وزارة الري بما في ذلك المآخذ والمصارف الخاصة، إلى جانب دراسة زيادة الغرامات ضد المخالفين.

وناقش الاجتماع أيضًا مشروع مزرعة الموالح بإنشاص للتوصل الى إجراءات فاعلة للنهوض بها، وجرى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وزارة الري وجهاز الخدمة الوطنية، لتأهيل منظومة الري والتوزيع الخاصة بالمزرعة.​