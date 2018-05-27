وكيل "نقل النواب" يطالب بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تحديث السكك الحديدية

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تكليف رئيس الوزراء لرئيس هيئة السكك الحديدية، بوضع خطة عمل متكاملة بشأن كيفية التعامل مع المشاكل المالية والاقتصادية التي تواجه الهيئة، خلال اجتماعه مع إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خطوة جيدة.

وأضاف "زين الدين"، في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن اتجاه الحكومة بشأن تطوير السكك الحديدية، يتمشى مع رؤية لجنة النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن المهم هو تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع.

وأعلن وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده لملامح الخطة الاستثمارية للهيئة حتى عام 2030 بإجمالي الاستثمارات المستهدفة التي تبلغ نحو 220 مليار جنيه، مطالبًا بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تحديث السكك الحديدية.​

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