"الخشت": تركيب جهاز رنين مغناطيسي في مستشفى الأطفال الياباني بـ23 مليون جنيه

كتب- محمد قاسم:

وافق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على تخصيص 23 مليون جنيه من موارد الجامعة لشراء جهاز رنين مغناطيسي، وتركيبه بمستشفى أبوالريش للأطفال الياباني التابع للجامعة.

وكانت اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة الأشعة التشخيصية، انتهت من اختيار المواصفات المطلوبة، وتحديد نوع الجهاز.

وقال "الخشت"، في بيان اليوم الأحد، إن مستشفيات الأطفال التابعة للجامعة كانت في حاجة ماسة لهذا الجهاز لتشخيص بعض أمراض الأطفال، موضحًا أن الجامعة ماضية في تطوير مستشفى أبوالريش "المنيرة"، بإحلال وتجديد وحدة أمراض السكر والغدد الصماء، وشبكة الصرف الصحي، ووحدة أمراض الدم، وتطوير باقي الوحدات والبنية التحتية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع تطوير أبوالريش الياباني، يتضمن تطوير الأقسام الداخلية والجراحة العامة وجراحة التخصصات، وتطوير القسم الداخلي لأقسام القلب، وتجديد المصاعد، وتطويرعمليات الدور الخامس، وبناء العيادات الخارجية الذي يستهدف رفع كفاءة المستشفى، وذلك بالتعاون مع "الجايكا" اليابانية.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أهمية دور المجتمع المدني والأفراد في دعم مستشفيات أبوالريش التي تخدم الأطفال المرضى من جميع أنحاء مصر.​