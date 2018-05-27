حجازي: "نماذج التدريب مهمة لكن مش شرط أسئلة امتحان الثانوية ما تخرجش عنها"

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، الطلاب بالإطلاع على النماذج التدريبية على امتحانات الثانوية العامة بنظام "البوكليت" المتاحة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

وقال "حجازي"، في تصريحات لمصراوي، إن الطالب الذي يجيب عن النماذج التدريبية كافة، يكون قد جمع محتوى المناهج بالكامل، مشددًا على أن التصريحات التي انتشرت بشأن عدم خروج امتحانات العام الحالي عن تلك النماذج التدريبية، لا أساس لها من الصحة.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية، أنه لم يطلع على الامتحانات حتى يجزم بهذا القول، ولا يمكن لأي أحد الإطلاع عليها، مضيفًا: "أتيحت 9 نماذج تدريبية، وبالتأكيد اللي هيقدر يحلهم هيكون جمع المنهج، لكن مش شرط أسئلة الامتحانات ماتخرجش عن النماذج دي".

وأتاحت وزارة التعليم، 3 نماذج تدريبية العام الدراسي الحالي 2017/ 2018، و4 نماذج العام الدراسي الماضي 2016/ 2017، إضافة إلى امتحاني الدور الأول والثاني للعام الدراسي الماضي، بإجمالي 9 نماذج.

وطالب رئيس امتحانات الثانوية، الطلاب بوضع أنفسهم في موقف اختباري عند حل النماذج التدريبية، من خلال تخصيص وقت للإجابة مماثل لزمن الامتحان، للتدريب على أجواء الامتحانات، إضافة إلى ضبط وقت الإجابة والمراجعة على الزمن المخصص للامتحان.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة، في 3 يونيو المقبل، وتستمر حتى 1 يوليو.

ويمكن للطلاب الإطلاع على النماذج التدريبية المختلفة، من خلال الروابط:

http://elearning1.moe.gov.eg/

http://www.moe.gov.eg/exam_2018/index.html

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