"التمويل العقاري" يكشف حقيقة طرح 60 ألف وحدة جديدة للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان، إن ما نشر على عدد من المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طرح وزارة الإسكان حجز 60 ألف وحدة سكنية في 26 محافظة بمساحة 120 م2 كاملة التشطيب، بمقدم 15 ألف جنيه، وقسط شهري 580 جنيهًا، بنظام التمليك، ضمن الإعلان العاشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، غير صحيح على الإطلاق.

وأضافت "عبدالحميد"، في بيان اليوم الأحد، أن الوزارة لا تطرح وحدات سكنية بمساحة 120 مترًا، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والوحدات التي تطرح ضمن المشروع بمساحة 90 مترًا (3 غرف وصالة).

وذكرت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه يجرى حاليًا التجهيز لإعلان باقي نتيجة الإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي، الذي طرح في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، موضحة أنه سيتم الإعلان عن الإعلان العاشر بالمشروع من المصادر الرسمية بوزارة الإسكان.

وناشدت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المواقع المختلفة بتحري الدقة فيما يُنشر من أخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحتها، نظرًا لما تثيره هذه الأخبار الكاذبة من بلبلة في المجتمع، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه المواقع.​​