نائب يتقدم بطلب إحاطة ضد "الخارجية" بعد مصادرة آثار مصرية في إيطاليا

كتبت- هند الشامي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، بشأن مصادرة آثار مصرية في حيازة بعثة دبلوماسية بإيطاليا.

وقال "فؤاد"، في طلب الإحاطة: "عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212، و213 من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب إحاطة بشأن ما تم تناوله من أخبار أكدتها الصحف الإيطالية عن قيام السلطات الإيطالية بمصادرة مجموعة من الآثار المصرية القيمة، والتي لا تقدر بثمن، وتم ضبطها على حمولة دبلوماسية بميناء ساليرنو الإيطالي، وتحويل الواقعة بالكامل للمدعي العام الإيطالي للتحقيق فيها".

وأضاف عضو مجلس النواب أن وزارة الخارجية لم ترد أو تؤدٍ دورها الدبلوماسي، وتواصل مع السلطات الإيطالية للوقوف على حقيقة الأمر، وهي الجهة المنوط بها متابعة مقدرات وثروات مصر المنهوبة في الخارج، وعلى رأسها الآثار المصرية المهربة، متابعًا: "الحفاظ على سمعة مصر وحماية آثارها إلزام دستور وواجب وطني لا يمكن التهاون فيه".​