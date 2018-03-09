أكثر الكلمات إنتشاراً

يوم الشهيد انتخابات المهندسين محمد صلاح انتخابات الرئاسة شهادة أمان العملية الشاملة 2018

مفتي الجمهورية يحذر من الأفكار الشاذة بمواقع التواصل الاجتماعي

11:53 م الجمعة 09 مارس 2018
مفتي الجمهورية يحذر من الأفكار الشاذة بمواقع التواصل الاجتماعي

كتب- محمود مصطفى:

ناشد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الأباء بمراقبة الأبناء في مرحلة عمرية معينة؛ لتجنب تأثرهم بالأفكار الشاذة من مواقع التواصل الاجتماعي غير الآمنة المليئة بالشائعات والأكاذيب.

كما طالب مفتي الجمهورية- في بيان الجمعة- بـ "غربلة" مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها ، وفي نفس الوقت مواجهة السلبيات الموجودة ، مبينا أن المفردات المستخدمة في التواصل الاجتماعي غريبة عن عالمنا وتكون محملة بالكذب والشائعات والتدني في الأسلوب وكلها جوانب سلبية.

كما حذر المفتي من سلبيات التكنولوجيا المعاصرة التي أثرت سلبا على الحوار بين الأسر وجعلته مجرد متلقي فقط، فعرضت الشباب والفتيات للتأثر ببعض الأفكار المغلوطة.

مواقع التواصل الاجتماعي شوقي علام سلبيات التكنولوجيا

الخبر التالى:

النائب محمد إسماعيل: بصمة الناخبين يوم الاقتراع "شرف"

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان