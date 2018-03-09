مفتي الجمهورية يحذر من الأفكار الشاذة بمواقع التواصل الاجتماعي

كتب- محمود مصطفى:

ناشد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، الأباء بمراقبة الأبناء في مرحلة عمرية معينة؛ لتجنب تأثرهم بالأفكار الشاذة من مواقع التواصل الاجتماعي غير الآمنة المليئة بالشائعات والأكاذيب.

كما طالب مفتي الجمهورية- في بيان الجمعة- بـ "غربلة" مواقع التواصل الاجتماعي، والبحث عن الإيجابيات فيها للاستفادة منها والتمسك بها ، وفي نفس الوقت مواجهة السلبيات الموجودة ، مبينا أن المفردات المستخدمة في التواصل الاجتماعي غريبة عن عالمنا وتكون محملة بالكذب والشائعات والتدني في الأسلوب وكلها جوانب سلبية.

كما حذر المفتي من سلبيات التكنولوجيا المعاصرة التي أثرت سلبا على الحوار بين الأسر وجعلته مجرد متلقي فقط، فعرضت الشباب والفتيات للتأثر ببعض الأفكار المغلوطة.