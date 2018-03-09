"مركز حواس": استقطاب نجوم الفن للترويج لآثار مصر في الداخل والخارج

القاهرة- (أ ش أ):

قال المشرف على مركز (زاهي حواس للمصريات) التابع لمكتبة الإسكندرية الدكتور الحسين عبدالبصير، إن المركز يهدف إلى تنظيم العديد من الفعاليات الأثرية والعلمية؛ للترويج للسياحة داخليا وخارجيا والتأكيد على أن مصر آمنة ومستعدة لاستقبال الأفواج السياحية، مشيرا إلى دور المركز في استقطاب نجوم الفن للترويج لآثار مصر خارجيا وداخليا.

جاء ذلك خلال استضافة المركز الفنان أحمد شاكر في جولة بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور المستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس الآثري علي أبودشيش، ومدير المتحف محمد علي فهمي، ومدير أمن المتحف محمد حسين، ورئيس قسم التصوير بالمتحف أحمد أمين.

ومن جانبه، قال الفنان أحمد شاكر، خلال الزيارة، "إنه إذا أردنا أن نعيد المجد فعلينا البحث في تاريخنا لأنه مليء بالبطولات والأمجاد المضيئة"، معربا عن إعجابه بكل قطعة أثرية داخل المتحف والتي تعكس هذا الإرث العظيم، كما أعرب عن سعادته بمشروع المتحف المصري الكبير الذي سيعد أكبر صرح متحفي في العالم.

ووجه شاكر، التحية لأبطال مصر من الصاعقة والمظلات الذين حموا آثار المتحف خلال أحداث يناير 2011، وكذلك القائمين على الإدارة والأمن الذين تصدوا للمجرمين بأجسادهم لحماية تاريخ مصر.

وأوضح أنه لمس عند الزائرين الأجانب والعرب الإعجاب الذي يصل إلى حد العشق لمصر ولحضارتها، مما شجعه على رعاية مشروع أو مبادرة لتعريف الشباب المصري بالحضارة الفرعونية وتحويل سيرتها لشيء جذاب وقريب من وعي وإدراك المصريين.

وبدوره، أشار الأثري علي أبودشيش إلى أهمية مثل هذه الدعوات للفنانين للتعريف بمصر وآثارها، موضحا أن هذه الدعوة هي الأولى من نوعها التي يتبناها مركز (زاهي حواس للمصريات) وسوف تتبعها دعوات آخرى للعديد من النجوم المصريين والعالميين.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت مؤخرا إنشاء المركز، ومقره مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية، ويعد باكورة المشروعات التي يتبناها مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي، شخصيًا بسبب الدور الكبير الذي يلعبه الدكتور زاهي حواس على مستوى العالم، من خلال محاضراته العامة ومؤلفاته التي أثرت التراث الإنساني والثقافي، وتم تكليف الدكتور الحسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية؛ بإدارة هذا المركز، إلى جانب عمله.