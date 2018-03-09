"أبو شقة": كل صوت بصندوق الاقتراع طلقة في وجه الإرهاب

كتبت- مروة شوقي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن ما أنجزه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دليل قوي على أنه رجل ذا بصيرة، لافتًا إلى أنه يدعمه لتحقيق أهداف الثورة، والنهوض بالوطن وإحياء الحياة الديمقراطية.

واشار أبو شقة، خلال كلمته في مؤتمر النائب عمرو أبو اليزيد، لدعم السيسي، إلى إن المصريين أذهلوا العالم عندما اجتمعوا على قلب رجل واحد في 30 يونيو ضد الإخوان، موضحا: "المصريون أنفسهم من ينتفضون اليوم لتلبية نداء الوطن والوقوف وراء رجل حما مصر من مخططات هدمها وأعاد لها ريادتها، وأثبت وطنيته التي ظهرت على مر العصور".

ولفت أبو شقة، إلى أن البرلمان المصري حقق ثورة تشريعية، بما أصدره من قوانين تحقق الوحدة الوطنية، وتجذب المستثمرين، منها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإجراءات الجنائية الذي يحمي حق المواطن.

ودعا سكرتير عام الوفد، المصريين للنزول والمشاركة يوم الاقتراع، قائلاً: "كل صوت يوضع في الصندوق بمثابة طلقة في وجه الإرهاب".