برهامي يدعو أعضاء حزب النور والدعوة السلفية لتأييد الرئيس السيسي

(مصراوي):

دعا ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أعضاء حزب النور والدعوة إلى الخروج والتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال برهاميـ خلال كلمة أمام المؤتمر الجماهيري الموسع الذي عقد بمدينة المنيا، بحضور المهندس جلال مرة نائب رئيس حزب النور، وعادل حلمي أمين الحزب بمحافظة المنياـ إن "علينا جميعا الخروج للتصويت في الانتخابات المقبلة والحفاظ على استقرار الوطن".

وأكد أن الدعوة السلفية وحزب النور رصدا 10 مشاريع تدميرية دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية منها الفوضى والتلاعب بسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي وملفات الكهرباء والمياه والوقود وغيرها.

بدوره، طالب المهندس جلال مرة نائب رئيس حزب النور، المشاركين في المؤتمر بالوقوف معا والحفاظ على استقرار الوطن من خلال التصويت للرئيس السيسي.