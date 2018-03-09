النائب حمدي بخيت: النزول إلى صناديق الاقتراع "مستقبل أمة"

(مصراوي):

أكد عضو مجلس النواب اللواء حمدي بخيت، أن النزول إلى صناديق الاقتراع مستقبل أمة وأمن قومي.

وقال النائب- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر نظمه حزب (مستقبل وطن) لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في سفاجا اليوم الجمعة- "يجب أن نتصدى للتحديات والمخاطر وأن نظهر العالم أننا أمة متماسكة ويد واحدة بالنزول إلى صناديق الاقتراع".

وأضاف أنه شارك في مؤتمرات أقيمت في 10 محافظات بهدف التوعية بضرورة النزول للانتخابات لأن التخاذل عن النزول قد يكلفنا كمواطنين الكثير فهناك متربصون سواء بالداخل او بالخارج.

وأوضح بخيت، أن الرئيس السيسي يمتلك شرعية لم يقترب منها رئيس من قبل إلا الرئيس جمال عبدالناصر لأن ما يجري على أرض مصر من تنمية وبناء غير مسبوق وكذلك ما يقدمه مجلس النواب من تشريعات لصالح المواطن منها قانون ذوي الإعاقة والتأمين الصحي والخدمة المدنية ورعاية أسر الشهداء، وكرر مطالبته للمصريين بضرورة النزول إلى صناديق الاقتراع.