مؤشرات أولية.. "ضاحي" يتفوق على "النبراوي" في انتخابات المهندسين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس إبراهيم أبو عريضة، المتحدث الرسمي باسم "في حب مصر"، إن المؤشرات الأولية للانتخابات تشير إلى تقدم المهندس هاني ضاحي على منافسه المهندس طارق النبراوي، من خلال فرز الصناديق في بعض اللجان.

وأضاف أبو عويضة: "فور الانتهاء من عمليات الفرز في جميع المحافظات سيتم التحقق من الأرقام النهائية لانتخابات نقابة المهندسين".

وبدأت في العاشرة صباحًا انتخابات النقيب العام للمهندسين، على منصب نقيب المهندسين، حيث تجرى اليوم في جولة الإعادة بين المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الحالى والمرشح لدورة ثانية ممثلا عن تيار الاستقلال، والمهندس هاني ضاحي ممثلًا عن قائمة "مهندسون في حب مصر"، وبدأت عمليات فرز الأصوات في تمام الساعة السابعة مساءً.

وانتهت الجولة الثانية من الانتخابات بحصول المهندس هاني ضاحى على 12345 صوتًا، والمهندس طارق النبراوي على 8156 صوتًا، فيما حصل المهندس مصطفى أبو زيد، مرشح تيار اتحاد المهندسين على 5191 صوتًا.