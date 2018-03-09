انطلاق مؤتمر "مواطن" لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب- إسلام ضيف:

بدأ منذ قليل، مؤتمر حملة مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك عدد من الشخصيات العامة بالمؤتمر المنعقد بأحد فنادق القاهرة الآن، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.

وعرضت الحملة فيلمًا تسجيليًا تناول إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الأولى، منها إقامة محطات للكهرباء ومشروعات للطرق، والبترول.