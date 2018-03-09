أكثر الكلمات إنتشاراً

يوم الشهيد انتخابات المهندسين محمد صلاح انتخابات الرئاسة شهادة أمان العملية الشاملة 2018

انطلاق مؤتمر "مواطن" لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

07:14 م الجمعة 09 مارس 2018
انطلاق مؤتمر "مواطن" لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- إسلام ضيف:

بدأ منذ قليل، مؤتمر حملة مواطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك عدد من الشخصيات العامة بالمؤتمر المنعقد بأحد فنادق القاهرة الآن، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان السابقة، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.

وعرضت الحملة فيلمًا تسجيليًا تناول إنجازات الرئيس السيسي خلال فترة رئاسته الأولى، منها إقامة محطات للكهرباء ومشروعات للطرق، والبترول.

مؤتمر مواطن السيسي انتخابات الرئاسة مشيرة خطاب

الخبر التالى:

الخولي يؤكد تأييد "الوفد" لجميع تشريعات دعم أسر الشهداء

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان