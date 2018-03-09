عادل لبيب: تشويه الإنجازات خطة جهات خارجية لإسقاط الدولة المصرية

(مصراوي):

قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، إن هناك خطة واضحة وكاملة من الجهات الخارجية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية بتشويه الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.

وأكد عادل لبيب- في مؤتمر جماهيري نظمته حملة (كلنا معاك من أجل مصر)، الجمعة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية- أن مصر عادت إلى مكانتها الطبيعية وأصبحت من أقوى الدول التي تستطيع أن تأخذ قرارات صائبة في الملفات التي تمثل خطورة كبري مثل حقول الغاز في البحر المتوسط ومواجهة الإرهاب في سيناء وقضية حصة مياه نهر النيل والعلاقات الدولية.

وأوضح أن الرئيس السيسي نجح في إعادة بناء مؤسسات الوطن وإعادة مصر لمكانتها في منطقة الشرق الأوسط، وحث المواطنين على ضرورة دعم الدولة بالمشاركة بكثافة فى الانتخابية لاستكمال خريطة الطريق لجعل مصر أقوى دول العالم.

بدوره، قال محمد وجيه المنسق العام لحملة (كلنا معاك من أجل مصر بمحافظة البحيرة) أن الرئيس السيسي نجح في استرداد الوطن ووضع مصر في مكانتها الطبيعية، وإن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل نقطة فارقة لاستكمال خريطة الطريق لتنمية الدولة المصرية.

وأضاف وجيه أن من أهم الانجازات التي تحققت في الاعوام الماضية إعادة مكانة مصر في الخارج الي وضعها الحقيقي الذي يفرض سياسة الحفاظ على كرامة المصريين بالخارج والداخل بالاضافة الي الانجازات التي تحققت على ارض الواقع في مصر التي تعد طفرة كبيرة.