"رأس المال".. كتاب لـ"ماركس" بـ 2000 جنيه للعامة و1400 للطبقة الكادحة

كتبت- عايدة رضوان:

على أرفف إحدى المكتبات، هناك كتاب مُترجم تحت عنوان "رأس المال"، للكاتب الاشتراكي كارل ماركس بـ 2000 جنيه، فيما تم إتاحة الكتاب بخصمٍ يقدر بـ 30% للبُرُولِيتاريا، مؤكدين أن الخصم لا يشمل البرجوازية - الطبقة المسيطرة والحاكمة في المجتمع الرأسمالي، وهي طبقة غير منتجة لكن تعيش من فائض قيمة عمل العمال - وبناءً عليه سيتم توفير الكتاب للبُرُولِيتاريا - أي الطبقة التي لا تملك أي وسائل إنتاج وتعيش من بيع مجهودها العضلي أو الفكري - مقابل 1400 جنيه.

يمثل الكتاب تجسيدًا صارخًا للتناقض- جمع الأمر وعكسه في آنٍ واحد- فينتمي الكاتب كارل ماركس للمذهب الاشتراكي الذي يؤمن بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج والإدارة التعاونية للاقتصاد، وينادي بالمساواة الاجتماعية وتوزيع الثروة على أساس المساهمة في المجتمع، وتنظيم اقتصادي يخدم مصلحة المجتمع ككل إلا أن الكتاب مقابل 2000 جنيه، فيما تم إتاحة خصم يقدر بـ 30% للبُرُولِيتاريا - مواطني الطبقة الأقل - مقابل 1400 جنيه، فمن منهم قد يتمكن من شراء كتاب بقيمة 1400 جنيه، وفق لبعض تعليقات المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويقول أحمد رمضان، أحد المعلقين، منتقدًا سعر الكتاب: "يعني علشان أنا اقرأ تحليلات الماركسية عن النقود، والعمل، المفروض أعمل وأدفع ساعات من عمري، علشان أحطهم في شكل 1400 جنيه".

فيما اقترحت أخرى تحميل الكتاب pdf، وطباعته: "طب ليه أنا ممكن أنزله pdf وأطبعه مش هياخد مني 100 جنيه".

وعقبت المكتبة - في الرد على أحد تعليقات المتابعين - بأن الكتاب ينقسم لثلاثة مجلدات- من إصدار دار الـ"فارابي"، موضحةً أن ارتفاع السعر يأتي نظرًا لتسعيره بالدولار من قبل دار النشر.

وأضافت المكتبة: "الخصم الخاص للبُرُولِيتاريا تمت إتاحته من قِبل المكتبة - من نسبة الربح"، مؤكدةً أن الـ 30% أكثر من نسبة الربح المتبقية.