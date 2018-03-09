مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية في العاصمة الأفغانية "كابول"

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الأفغانية "كابول"، اليوم الجمعة، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه في حي شيعي في "كابول" ما أوقع سبعة قتلى على الأقل وسبعة جرحى.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان له-، إن الإرهاب يسعى لزعزعة أمن واستقرار الأوطان وتأجيج الطائفية البغيضة، مما يضعف من تماسك البلدان ويهدد بضياعها.

ودعا المفتي الشعب الأفغاني أن يقفوا صفًّا واحدًا في مواجهة التطرف والإرهاب.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.