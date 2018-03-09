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مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية في العاصمة الأفغانية "كابول"

06:35 م الجمعة 09 مارس 2018
مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية في العاصمة الأفغانية "كابول"

الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الأفغانية "كابول"، اليوم الجمعة، حيث قام انتحاري بتفجير نفسه في حي شيعي في "كابول" ما أوقع سبعة قتلى على الأقل وسبعة جرحى.

وقال مفتي الجمهورية -في بيان له-، إن الإرهاب يسعى لزعزعة أمن واستقرار الأوطان وتأجيج الطائفية البغيضة، مما يضعف من تماسك البلدان ويهدد بضياعها.

ودعا المفتي الشعب الأفغاني أن يقفوا صفًّا واحدًا في مواجهة التطرف والإرهاب.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفي المصابين شفاءً تامًّا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

مفتي الجمهورية الإرهاب كابول تفجير انتحاري

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