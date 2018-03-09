الأرصاد تُحذر من الطقس : تغير ملحوظ في درجات الحرارة

صراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال البلاد، وأن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 26

وسط الدلتا 17 26

الإسكندرية 12 21

بلطيم 14 21

مطروح 14 20

السلوم 12 21

سيوة 16 27

بورسعيد 16 21

دمياط 16 21

العريش 11 22

رفح 11 21

الإسماعيلية 14 26

السويس 14 26

رأس سدر 16 24

نخل 12 26

نويبع 20 29

طابا 14 27

كاترين 10 23

الطور 19 27

شرم الشيخ 19 28

الغردقة 17 30

مرسى علم 18 31

الفيوم 16 28

بنى سويف 15 28

المنيا 15 29

أسيوط 15 32

سوهاج 16 33

قنا 17 35

الأقصر 17 37

أسوان 20 38

أبو سمبل 19 37

الوادى الجديد 15 35

شلاتين 20 34

أبو رماد 21 35

راس حدربة 22 35

حلايب 22 32