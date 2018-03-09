الفقي: انتخب السيسي فهو من جعل القوات المسلحة من أقوى 10 جيوش في العالم

كتبت هند الشامي

قال الدكتور مصطفي الفقي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه جاء اليوم للمشاركة في هذا المؤتمر، ليس لمناسبة حزبية، وإنما من أجل موقف وطني، فليس هو الذي يقف أشخاص، وإنما خلف مواقف وطنية، حسب وصفه، مشيرا إلي أن تأييده للرئيس السيسي، لم يأت من فراغ، وإنما لأسباب عديدة.

و أضاف الفقي، خلال كلمته في مؤتمر دعم الرئيس السيسي، لحزب الوفد، مساء الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الرئيس الذي جعل القوات المسلحة واحدة من أقوى 10 جيوش في العالم، وهذا أحد أسباب انتخابي له.

واكد أن ما فعله السيسي بالحيش سيجعل الذين يرون أنه من الممكن الوصول لمصر بسهولة، سيراجعون أنفسهم كثيرا قبل التطاول عليها، إضافة إلي أنه حارب الإرهاب بضراوة، فمن خلاله تواصله الجيد بالخارج، كمحاضر في عدد من الجامعات الأجنبية، يستطيع أن يقول انهم يروا أن مصر السيسي هي الوحيدة التي تحارب الإرهاب بهذه الضراوة، فحرب سيناء القائمة الآن ضد الإرهاب، لا تقل عن حرب 73.

وتابع الفقي، أن الرئيس السيسي حارب بشدة الفساد والاستبداد، ووقف بلا تميبز مع المصريين في ذلك، فلم نجد عهد يرفض فيها الاستبداد، مثلما رأينا في فترة الرئيس السيسب، حسب وصفه فهو يرفض الاستبداد، ولا يقبل ان يتطاول كبير علي صغير.

وأوضح الفقي، أن الرئيس السيسي أعاد الدولة المركزية القوية، بعظ أن ركان الأمن الجنائي مضطربا، و طوابير الخبز، البنزين، في كل مكان، انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن اختفاء كل هذا يثبت أننا في طفرة حقيقية، وانه نقل مصر نقلة نوعية، قائلا:" أكرر أن تأكيد اعادة انتخاب السيسي، هو أمر وطني وليس دعم شخصي علي الإطلاق".

واختتم الفقي حديثه، قائلا:" الرئيس السيسي، حقق طفرة في البنية التحتية خلال فترته الأولى، وننتظر منه أن يستكمل مسيرته في فترته الثانية، ببناء التعليم، والاهتمام بالثقافة، و العشوائيات، لذا اؤكد من أعماق قلبي تأييدي اليوم له"، موجها الشكر للوفد علي القيام بهذا الواجب الوطني في غمار الانتخابات، مشيرا إلي تشرفه بوجوده في هذا الحزب العريق.