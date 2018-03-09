"الجعوينى"يكشف 430 ألف حالة عقر العام الماضي والوفيات 59حالة

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة، التابعة لوزارة الزراعة، إنه يوجد فى مصر 430 ألف حالة عقر من حيونات ضالة ،لافتاً إلى أن عدد الوفيات بلغ 59 حالة العام الماضي .

وأضاف الجعويني ،لمصراوي، أنها مشكلة اجتماعية يجب حالها بالتعاون مع الحكومة ،موضحاً أن القاء القمامة فى الشورع وبعيد عن مناطق توجدها تساعد على انتشار تلك الكلاب.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمجازر، إلى أن مرض "السعار" مرض خطير للغاية يحتاج إلى توعية من خطورة تلك المرض ، مؤكداً ان الدولة لديها قوانيين خاصة تحمي المواطن ولا تتعدي على حقوق الحيوان .

وتابع : أن الهيئة العامة لخدمات الطبي البيطري سوف تستخدام مادة سامة وآمنة للحد من تلك الظاهرة بعد موافقة دار الإفتاء علي استخدمها .