بالصور...مظاهرات بالتغذية المدرسية امام وزارة الزراعة والرئيس يوجه باستئناف المشروع

توزيع ورود على السائحات بمطار شرم الشيخ تزامنًا مع يوم المرأة- صور

كتب-أحمد مسعد:

توقف "الإنتاج وبدأت صيحات العمال"عبارة تلخص الوضع القائم "بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية" التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث المطالبة بالحقوق فى مأساة تهدد مستقبل 6000ألف اسرة بالمشروع .

ويتبع المشروع الخدمى لتغذية طلاب المدارس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبرها الجهة التى تتولى مسئولية الإنتاج والتوريد إلا ،إن قرار وزير التعليم بوقف توزيع وجبات ادي تدهور حال العاملين بالمشروع لأن المشروع لا يقوم بالتوريد إلا لوزارة التربية والتعليم.

ويمتلك المشروع الخدمي للتغذية المدرسية 15 مصنع على مستوي الجمهورية من مصنع السلام حتى مصنع أسوان، إلا أن المصانع متوقفة منذ عام بسب تكرار حالات تسمم الاطفال جراء تناول الوجبة،علماً بإن المشروع يقوم بإنتاج ملايين الوجبات لتوزيعها على الطلاب يومياً.

وقفات احتجاجية للعاملين:

وتظاهر العاملين بمشروع التغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة أمام ديوان عام الوزارة،أمس، مطالبين بالحصول على رواتبهم المتأخرة منذ شهرين تقريباً ....

وشهدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وقوف مئات العاملين أمام الباب الرئيسى للوزارة ،حيث تجمعوا حول مدير المشروع للمطالبة بحقوقهم الغائبة وسط اجراءات أمنية لعدم تفاقم الأزمة.

وجاءات الوفود المتظاهرة من كافة مصانع الجمهورية متمثله فى شخص أو اثنيين للتحدث باسم العاملين بالمصانع، فى محاولة منهم لحل مشكلاتهم دون صدام مع الأمن أو قيادات الوزارة.

طلبات العاملين :

فى البداية يقول أحمد حسن ، أحد العاملين بمصنع السلام، إن العاملين لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين بالإضافة إلى أن الشهور الماضية كنا نتقضي مرتبتنا على أكثر من مرة ، لافتاً إلى أن توقف المشروع يؤدي إلى ضياع احلامنا وطموحتنا فى التعين أو فى زيادة مرتبتنا.

وأضافت مروة إبرهيم الرفاعي، عاملة بمصنع الفيوم ، أن المشروع شهدت فترات متميزة خلال الفترات السابقة ،مؤكدة أنه كان يتم افتتاح مصنع كل عام أوعام ونصف تقريباً .

وتسألت مروة ما الذي حدث لمشروع كان يمتلك 900ألف يورو وبه 50مليون جنية ؟

وأوضح المحامي أحمد عبد العزيز، أحد العاملين بالإدارة أن العاملين بالمشروع يستغيثون بالسيد الرئيس عودة استئناف العمل حيث هو وزوجته يعملون فى نفس المشروع قائلاً :"أنا عايش على السلف".

وأشار على همام، أحد العاملين مشروع طنطا، إلى أن طالبتهم واضحة وبسيطة تتمثل فى عودة الإنتاج للحصول على مرتبتهم، بافضافة إلى تحقيق وعود تثبيت العاملة التى نسمعها منذ 5سنوات .

الرئيس يوجه باستئناف المشروع:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، مع كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتخذة استعداداً لتطبيق منظومة التغذية المدرسية.

وعرض الدكتور طارق شوقي، الخطوات التي قامت بها وزارة التريبة والتعليم تمهيداً لاستئناف توفير وجبات تغذية مدرسية مستوفاة لجميع معايير واشتراطات السلامة الغذائية.

واستعرض الدكتور عبد المنعم البنا، بعض العينات التي تم إنتاجها بالفعل لفطائر غذائية عالية الجودة والقيمة الغذائية من خلال المصانع التابعة للوزارة ، لافتاً إلى الإجراءات المتخذة لضمان تأمين عملية نقل الوجبات المدرسية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بإحداث تغييرات جذرية في طرق تخزين وجبات التغذية المدرسية بما يضمن عدم تكرر تعرض بعض الطلاب لأزمات صحية.

ووجه الرئيس وزارة التريبة والتعليم بسرعة الانتهاء من عقود الموردين والموافقات اللازمة لبدء توريد الوجبات المدرسية، مع المراعاة الكاملة للمواصفات والمعايير التي وضعتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك تمهيداً لتطبيق منظومة التغذية المدرسية.