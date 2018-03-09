8 أزمات آثارتها "أبلة فاهيتا"

كتبت- عايدة رضوان:

آثارت الدمية المعروفة بـ"أبلة فاهيتا"، مُقدمة البرنامج الذي يحمل ذات الاسم، أزمةً جديدة بعد أن تضمنت الحلقة الأخيرة إيحاءات جنسية، ترتب عليها مُطالبة المجلس الأعلى للإعلام، قناة Cbc بحذف الإيحاءات الجنسية من أي حلقة خاصة بالبرنامج، فضلًا عن المطالبة بوضع اسم الممثل الذي يتقمص شخصيتها على تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ.

فيما كشفت مصادر، لمصراوي، عن أنه جرى وقف برنامج "أبلة فاهيتا"، إلى أجلٍ غير مسمى، وذلك من خلال إيميل رسمي مرسل إلى جميع أفراد البرنامج والقائمين عليه.

ويرصد مصراوي أزمات آبلة فاهيتا:

شريحة المرحوم

في عام 2014، قدمت أبلة فاهيتا إعلان تُجاري لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، حمل اسم "شريحة المرحوم"، لكنه لم يمر مرور الكرام، بعدما أثار الكثير من الجدل، حيث اتهمها البعض بالتحضير لعمل "إرهابي" في أحد المراكز التجارية الكبرى في القاهرة.

وتقدم بالبلاغ أحمد سبايدر، تضمن تحليلًا لما اعتبره "دعاية مشفرة" تتضمن خطة كاملة لهجوم إرهابي.

وأصدر مكتب النائب العام آنذاك بيانًا حول القضية قال فيه إن "إعلانًا تجارياً منسوبًا لشركة فودافون للاتصالات تحت اسم (شريحة المرحوم) تضمن عبارات ورموزًا بطريقة تخالف ما جرت عليه العادة في الإعلانات التجارية".

وأضاف أن "النيابة العامة أمرت باستدعاء المدير الإقليمي المسؤول عن شركة فودافون في مصر لاستيضاح الأمر وكلفت قطاع الأمن الوطني والجهات المختصة بإجراء التحريات بشأن البلاغ."

في المقابل نفى ممثل فودافون في مصر كل هذه الاتهامات امام الإعلام وقال إن المسألة ليست جدية وأن الدمية "أبلة فاهيتا" وظفت في إعلان تجاري محض لتشجيع الزبائن على اقتناء الشريحة الجديدة ليس إلا.

بلاغ سمير صبري

في 2017، قدّم المحامي سمير صبري، بلاغاً للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضدّ القائمين على برنامج الدمية أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلوكس"، الذي يُعرض عبر فضائية "سي بي سي"، متهمًا البرنامج بتقديم مواد "تتسم بالإسفاف"، وتحتوي ألفاظًا "تخالف كل القيم والأخلاق المجتمعية بإيحاءات جنسيّة فجّة"، وهو ما يؤدي إلى "نشر الفجور في المجتمع"، على حد وصفه، مطالبًا بسرعة التحقيق في البلاغ، وإحالة كل القائمين على البرنامج للمحاكمة الجنائية.

وقال صبري في بلاغه إن في إحدى حلقات البرنامج في الموسم السادس، الحلقة الثامنة، تحت عنوان "العائدون من الهجرة"، استضافت أبلة فاهيتا أحد الأشخاص وقالت ألفاظاً نابية (ذكرها "صبري" في بلاغه)، مضيفاً أن الحوار بين الضيف و"فاهيتا" وصل إلى مستوى كبير من التدني والانحطاط، الذي لا يمكن أن يوصف بحرية الرأي كونه يدخل كل منزل من خلال شاشة التلفزيون.

مرتضى منصور

سخرت أبلة فاهيتا من خسار الزمالك من النجم الساحلي بخماسية في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامجها "من الدوبلكس"، ولم يفوت المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة" الذي يقدمه خالد الغندور: "(أبلة فاهيتا مرة معفنة ومابتسحماش)، ومالك القناة محمد الأمين عليه أن يوقف هذا البرنامج فورا، فهو شخصيا عليه علامات استفهام، فمستشاره كان محمد فودة المحبوس حاليا بسبب الرشاوي".

وتابع: "لن أتحدث عن دمية، والبرنامج مليء بإيحاءات خارجة تقولها تلك الدمية، وعلى مالك القناة إيقافه، وإن لم يحدث ذلك (فسنتك سودة يا أمين وتاريخك أسود من الطين)".

البرلمان المصري

هُوجم البرنامج من قِبل مجلس النواب، إذ تلقى القائمون على البرنامج طلب استجواب مقدم من حوالي 300 نائب حول البرنامج، فيما صرح وسام شكري منتج برنامج "أبلة فاهيتا" أنه لم يفهم طبيعة الهجوم، لكنه لم يعلم حتى الآن سبب هذا الاستجواب، ولا سبب اعتراض البرلمان على البرنامج، فيما أعلن عدد من النواب، ومنهم الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن الاستجواب جاء بسبب الهجوم على أعضاء مجلس النواب، ولعدم إثارة البلبلة بين أوساط الشعب، وشن بكري هجومًا حادًا ضد برنامج "أبلة فاهيتا"، مضيفًا: "هل وصل الأمر أن تصف أبلة فاهيتا النواب بالعاهات".

وشدد بكري على أنه لا يجب الصمت على محاولات التشكيك، فيما تعرض برنامج "أبلة فاهيتا" للنقد والهجوم من النائب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بسبب السخرية المستمرة خلال فقرات برنامج أبلة فاهيتا، على بعض نواب الشعب، وقال متحدثًا عن برنامج "أبلة فاهيتا": "هناك مؤامرات من الخونة والطابور الخامس اللي في الشارع، ونحن نحذّر الحكومة، قضيتوا على توفيق عكاشة في 48 ساعة، ولابد أن نُخرج بيانًا للنواب، تحيا مصر رغم الطابور الخامس والفشلة".

أزمة شادي حسين

شادي حسين هو مراسل البرنامج الساخر "أبلة فاهيتا"، والذي أثار جدلًا واسعًا بعد انتشار مقطع فيديو له يظهر فيه، وهو يسخر من جنود الأمن المركزي، ويُهديهم "واقيًا ذكريًا" على شكل "بالونات".

حاولت "فاهيتا" من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحسين صورتها، خصوصًا بعد الهجوم عليها، وأعلنت تبرؤها من المراسل، فكتبت موجهة كلامها لشادي: "عزيزي شادي، أنت شاب شاطر وموهوب وعارف غلاوتك عندي، حتى بطيشك وجنونك وهزارك الثقيل. أنا متأكدة أنك ماتقصدش غير إنك تعبر عن رأيك، أنت شاب، والشباب لما بيُحبط بيلوّش، قلبي عندك وحضنك عندي".

كما وجهت رسالة لجنود الأمن المركزي، قالت فيها: "عزيزي العسكري الغلبان، حقك علينا، أنت على راسنا من فوق طول ما أنت بتحمي بيوتنا وبوتيكاتنا وحقوقنا، وحتى لو ده واجبك، إحنا مقدرين ومتشكرين، ما تزعلش، ده شباب محبط وتقلها في الهزار".

أزمة شادية

نشرت من خلال برنامجها "لايف من الدوبلكس"، مقطعًا من فيلم "لا تسألني من أنا" للفنانتين شادية ويسرا، في إطار السخرية من مدمني المخدرات؛ إذ استبدل القائمون على البرنامج الحوار بين الفنانتين في المقطع بحوار آخر.

وعقب انتقاد الجمهور للمشهد، أعرب القائمون على برنامج "أبلة فاهيتا" المعروض على فضائية "سي بي سي" عن تقديرهم للفنانة الكبيرة شادية، ووجهوا اعتذارًا لجمهورها عن المقطع الساخر، فيما اعتبر جمهور شادية أن عرض مادة ساخرة تُعتبر إساءة كبيرة بحق فنانة مثل شادية، وقد طالب عدد من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بوقف عرضه عبر هاشتاج تصدّر موقع التغريدات "تويتر" تحت عنوان "أوقفوا برنامج أبلة فاهيتا".

وانضم لمهاجمي البرنامج، المستشار مرتضى منصور، بعد سخريتها من نادي الزمالك.

النت ظالم

ظهرت أبلة فاهيتا في أغنية جديدة حملت مسمى"حقه النت ظالم"، لتوجه رسالة للجمهور أن الإنترنت ظالم ولا يناسبه الاستخدام العادل.

وخلال الإعلان ظهرت الأبلة فاهيتا وكأنها جربت كثيرًا الفيديوهات الخادعة التي تستنزف الباقة دون محتوى مهم، ولأنها كثيرًا ما عانت من انتهاء الباقة، قررت الوقوف أمام هذه المشكلة والإعلان عن أحدث نظام لاستخدام الإنترنت "vodafone pass" والذى يتيح للعملاء استخدام مكثف للسوشال ميديا وتحميل الأغاني ومشاهدة الفيديوهات بأسعار مناسبة وبدون انتهاء للباقة.

آثار الإعلان أزمة بعد إذاعته، حيث رآى المصريون أن الإعلام خادشًا للحياء، حيث يظهر فيه رجال عراة ونساء في مشاهد غير لائقة، وهو ما أقره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وبناءً عليه قررت شركة "فودافون مصر"، إيقاف جميع حملاتها الإعلانية في كافة وسائل الإعلام والقنوات، استجابةً لقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف إذاعة إعلان فودافون الأخير مع "أبلة فاهيتا".