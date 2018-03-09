ماذا وجد الجيش بالمركز الإعلامي للإرهابيين في سيناء؟

كتب- عمر مصطفى:

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، إن المركز الإعلامي الذي تم تدميرها من قبل رجال الجيش خلال العملية الشاملة سيناء 2018، تضمن العديد من الأجهزة المتطورة التي يتم استخدمها في فبركة الفيديوها التي يتم بثها على اليوتيوب.

وأضاف سالم في تصريح لـ"مصراوي"، أن المركز الإعلامي للإرهابيين تم وضعه في أعلى قمم الجبال حتى يساعدهم في التواصل بباقي العناصر المتواجده في سيناء، كما تم العثور على أجهزة اتصال مباشر بالقمر الصناعي يمكنهم من التواصل مع العناصر بالخارج.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الخميس، اكتشاف وتدمير مركزين إعلاميين ومركزى إرسال للعناصر الارهابية، وتدمير 471 عبوة ناسفة و157 عربة و387 دراجة نارية للإرهابيين، وتدمير 116 مزرعة لنبات البانجو المخدر و2.150 مليون قرص مخدر.