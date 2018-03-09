لجنة المجلس الوطني توصي بعودة التمثال المهرب للكويت إلى مصر

كتب- يوسف عفيفي:

صرح شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار بأن اللجنة التي شكلها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت لفحص التابوت الذي ضبطته سلطات الجمارك الكويتية ضمن أمتعة الشحن الجوي، أوصت بعودة التابوت إلى مصر لحسم هويته وأثريته من عدمه، وذلك بعد دراسته في معامل الآثار ومن قبل المتخصصين بوزارة الاثار حيث تعذر علي اللجنة تحديد أثرية التابوت من عدمه لأن سطحه مغطى بطبقة من الأتساخات ويحتاج لمعمل ترميم لتنظيفها وإزالتها بمواد معينة .

وكانت اللجنة الأثرية التي شكلت لمعاينة التابوت برئاسة الدكتور سلطان الدويش مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الكويتي وعضوية كل من الاستاذ الدكتور السيد محفوظ، أستاذ التاريخ القديم والآثار بكلية الآداب جامعة أسيوط و

الأستاذ الدكتور أحمد سعيد، أستاذ التاريخ القديم والآثار – بكلية الاثار جامعة القاهرة و المعارين بدولة الكويت.

و أوضح د. محفوظ أن اللجنة أقرت أن طراز غطاء التابوت يتشابه مع توابيت نهاية العصر الفرعوني و العصر البطلمي و لكن تبدو درجة الإتقان والحرفية أقل.

وخاطبت وزارة الآثار، وزارة الخارجية المصرية أمس للتواصل مع الحكومة الكويتيةللوقوف علي حقيقة امر التابوت و التأكد من أثريته و قد رحبت الحكومة الكويتية بالتعاون مع السلطات المصرية لإعادة التابوت.