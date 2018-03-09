وزير التعليم: الرئيس وجه باستئناف التغذية المدرسية فورا

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهاته بالبدء فورا في توزيع الوجبات المدرسية علي التلاميذ المستهدفين.

وأضاف الوزير-في تصريحاته لبرنامج مساء دريم اليوم الخميس، أن الوجبة المدرسية مهمة جدا لتلاميذ المدارس، وأنه بمجرد انتشار اشتباه بحالات تسمم، أصدر الرئيس تعليماته بإيقاف التغذية حتي لو كانت مجرد شبهة.

وأوضح شوقي، أن تنفيذ إنتاج الوجبات وتوزيعها يتم عن طريق المديريات التعليمية بعد بحوث سلامة الغذاء، لافتا إلى أنه سيتم التوريد يوميا بقدر الإمكان.

وتابع أن الرئيس لم يكتف بالتقارير المكتوبة، لكنه أصر على سماع آراءنا اليوم وتذوقنا الوجبة للاطمئنان علي سلامة الوجبات.

وأكد أنه من العام القادم ستلجأ الوزارة للتعامل مع الشركات الكبرى لتوريد التغذية بمستوى أعلى من الجودة مع الوصول يوميا إلى المدارس دون تخزين.