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استقالة هالة سرحان من شبكة قنوات "الحياة"

06:23 م الخميس 08 مارس 2018
استقالة هالة سرحان من شبكة قنوات "الحياة"

هالة سرحان

(مصراوي):

كشفت مصادر يإدارة قناة الحياة عن استقالة هالة سرحان من إدارة شبكة تليفزيون الحياة، لافتةً إلى أن "سرحان" تقدمت باستقالتها أمس، وتم قبولها على الفور فيما شكلت الإدارة لجنة جماعية لتسيير العمل لحين تولي أحد الشخصيات الإعلامية الكبرى إدارة الشبكة لاحقًا.

وذكرت الشركة المالكة أنها تتفاوض حاليا مع بعض الشخصيات البارزة لخلافة "سرحان".

يشار إلى أنه تم تعيين وائل الجعبري مديرًا لإدارة الإخراج بالشبكة بدلًا من أكرم فاروق الذى رحل عنها أمس الأربعاء.

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