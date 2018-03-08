"الغطريفي" يتحدث عن "cross media" أونا في مؤتمر صحافة البيانات

كتبت- مها صلاح الدين:

قال علاء الغطريفي، مدير التحرير العام بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، إنه تمكن من تطوير صحافة البيانات في المؤسسة، عبر تطبيق تقنية cross" media"، التي تقوم على دمج المحتوى المكتوب والمرئي والمسموع، بالإضافة إلى عرض البيانات بطريقة شيقة.

واستعرض الغطريفي خلال جلسته حول استخدام البيانات في غرف الأخبار، بأول مؤتمر عربي لصحافة البيانات في مصر، نماذج من أعمال مواقع مؤسسة أونا التي اعتمدت على البيانات بدءا من الفكرة، وحتى التنفيذ.

ورد مدير تحرير العام على العديد من الأسئلة والاستفسارات حول آليات العمل على مشروعات الـ "cross media" التي تنتجها مؤسسة أونا في مختلف المواقع التي تديرها، وتحدث عن التحديات التي واجهتها المؤسسة لخلق شكل جديد لعرض القصص الصحفية، وكيفية مواجهتها.

وقال الغطريفي إن القصة الصحفية تتطلب لإنجازها فريق عمل كامل، ولم تعد تعتمد على الصحفي أو الكاتب فقط. كما أشار إلى أن تطور طرق عرض القصص الصحفية تساهم في رفع نسب المشاهدة داخل المواقع الإخبارية، وتدفع القراء لمضي وقت أفضل على صفحات المواقع.

يذكر أن مصراوي كان شريكا إعلاميا في أول مؤتمر لصحافة البيانات على مستوى الوطن العربي، على مدار ثلاثة أيام هي مدة المؤتمر، في حضور أكثر من ٣٠٠ صحفي من مختلف البلدان العربية والأجنبية.