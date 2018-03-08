ماذا حققت العملية الشاملة "سيناء 2018" بعد مرور 4 أسابيع؟

القاهرة - مصراوي:

تصميم- مايكل عادل:

أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، عن نتائج العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة في سيناء، وعدد من المناطق الأخرى.

وقال المتحدث العسكري إن القوات المسلحة تمنع وصول أي دعم لوجيستى للعناصر الإرهابية في سيناء، كما يتم تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، مع العمل على تكثيف الدوريات والكمائن الثابتة، وكذلك تمشيط المناطق السكنية بالكامل.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن القوات تحاصر المناطق الجبلية التي تتواجد بها البؤر الإرهابية من جميع الجهات.

وينشر مصراوي نتائج العملية العسكرية الشاملة التي بدأت يوم 9 فبراير الماضي: