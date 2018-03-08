بعد غلق باب الترشح.. 5 وفديين يتنافسون على رئاسة "بيت الأمة"

كتبت-مروة شوقي:

أعلن اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد، ومقرر لجنة الإشراف على انتخابات الحزب، إغلاق باب الترشح لانتخابات الحزب اليوم الخميس.

وقال اللواء محمد الحسيني، إن اللجنة تلقت أوراق 5 مرشحينم لرئاسة الحزب، كان آخرهم اليوم، قبل غلق باب الترشح مباشرةً.

وأوضح الحسيني، في تصريح لمصراوي، اليوم، أن المرشح الخامس أحد شباب الوفد ويدعى سيد طه سيد، ويتولى منصب نائب رئيس لجنة الوفد في البدرشين بمحافظة الجيزة.

ونوه إلى أن اللجنة أغلقت باب الترشح بوجود 5 مرشحين للحزب في مقدمتهم، المهندس حسام الخولي، والمستشار بهاء أبو شقة، والدكتور ياسر حسان، وعلاء الشوالي، وسيد طه سيد.

ولفت المنسق العام للجنة المشرفة على انتخابات الوفد، إلى أن اللجنة مكونة من اللواء أحمد الفولي، والدكتور عبد السند يمامة، والدكتور صابر عطا، والدكتور حاتم الأعصر، والمهندس شريف بهجت، لافتاً إلى أن يومي السبت والأحد 10_11 سيتم قبول الطعون والتظلمات، ليتم يوم الثلاثاء القادم إعلان الأسماء النهائية للمرشحين بعد النظر في الطعون.

وكشف الحسيني، عن تراجع بعض الشخصيات التي ترددت أسماؤهم عن الترشح لانتخابات الحزب، كالدكتور هاني سري الدين والدكتور عمرو موسى.

وبحسب الحسيني، فإن الجمعية العمومية سيتم انعقادها يوم 30_3، في العاشرة صباحا للتصويت على رئيس الحزب، حتى اكتمال النصاب القانوني، وإن لم يكتمل فيتم اعادة انعقاد الجمعية العمومية بعدد أقل ب400 واحد.

وأضاف:" في الواحدة ظهرا تشكلت الجمعية العمومية الغير عادية للتصويت على تعديل المقترح لتغيير لائحة النظام الداخلي للحزب، إما بالموافقة أو الرفض، ويستمر التصويت حتى السابعة مساء، ليبدأ فرز الأصوات في الثامنة، وحين انتهاء أعمال اللجان من الفرز تعلن نتيجة رئيس الحزب، ورفض أو قبول اللائحة".