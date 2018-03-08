مصادر: عقد "أبلة فاهيتا" انتهى مع إدارة cbc

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر داخل قناة cbc، إن عقد برنامج "أبلة فاهيتا"، انتهى مع إدارة القناة، مع انتهاء تصوير حلقات الموسم الحالي.

وأضاف المصدر لمصراوي الخميس: "العقد خلص، وفاضل حلقتين أو تلاتة في الموسم الحالي، وسيتم عرضهم خلال هذا الشهر، على أن يتم إيقاف البرنامج إلى ما بعد شهر رمضان، أو نهاية يونيو المقبل".

وأوضح لمصراوي: "مفيش تأكيد حتى الآن لإمكانية تجديد عقد البرنامج لمواسم أخرى".

وقرر المجلس الأعلى للإعلام، إرسال خطاب إلى قناة Cbc يطالبها فيه بحذف الإيحاءات الجنسية من أي حلقة خاصة ببرنامج "أبلة فاهيتا"، فضلاً عن المطالبة بوضع اسم الممثل الذي يتقمص شخصيتها على تتر البرنامج، حتى يمكن محاسبته عند الخطأ، فيما شدد المجلس على ضرورة حذف كل الإساءات والإيحاءات الجنسية من على صفحة القناة بموقع يوتيوب، والتي تتضمن الحلقات كاملة بما فيها الإساءات.

وشددت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقي شاروبيم، حسب تصريحاته لمصراوي، اليوم الخميس، على أن هذا الخطاب بمثابة إنذار للقناة والبرنامج لوقف الأخطاء المذكورة.​